Против «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» возбудило антимонопольное дело из-за роста цен в Прикамье

Пермское УФАС проверяет, было ли повышение цен на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», которые находятся на территории Пермского края, обоснованным, сообщает properm.ru .

АЗС компании, против которой возбуждено уголовное дело, являются дочерними ответвлениями ПАО «ЛУКОЙЛ». В регионе компания доминирует. Пермское УФАС проверит, на каких основаниях в декабре выросли цены на некоторые марки бензина (АИ-92 и АИ-95) в среднем на 85 копеек.

В декабре было зафиксировано снижение биржевых цен на нефтепродукты. Предполагается, что АЗС могли нарушить принципы конкуренции. Если факт необоснованного повышения цен будет доказан, то региональное УФАС сообщит о дальнейших мерах реагирования.

Ранее руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин рассказал, что у представителей АЗС проверяют документы. В случае выявления признаком монопольного нарушения, будет возбуждено дело.

Ранее жители Тюмени жаловались на то, что топливо на АЗС и масло настолько некачественное, что при сильном морозе масло замерзает, а автомобиль не заводится. Эксперты поделились рекомендациями, как избегать подобных ситуаций.