На Юге России потребление электричества побило исторические рекорды

Отмечается, что рекорд зафиксирован на уровне 21 125 МВт в среду, 17 июля. Предыдущий рекорд достигнут во вторник, 16 июля. Как отмечает оператор, ранее исторический максимум был достигнут в январе 2024-го года.

Как ранее сообщал заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, энергетическая система южной части России на данный момент находится на пределе своих возможностей. По его словам, нынешний уровень потребления превысил традиционный зимний.

Согласно заявлению официальных лиц, в июне-июле текущего года в энергосистеме Юга России наблюдается значительное напряжение из-за продолжительно высоких температурных показателей. В настоящее время температура воздуха продолжает держаться на экстремально высоких отметках.

Отключения потребителей на юге страны объясняются существенным увеличением аварий на фоне аномальной жары. В период установления нового рекорда количество аварийных работ и ограничений по мощности на электростанциях энергосистемы Юга России превысило отметку в 2 ГВт.

Ранее в некоторых регионах на Юге России фиксировались массовые отключения света. Так, перебои с электричеством фиксировались на черноморском побережье, в Крыму, на Кубани и Ставрополье, а также в некоторых республиках Северного Кавказа. В некоторых областях также введен график отключения электроэнергии, однако он соблюдается не всегда.

Ранее мы рассказали о том, что из-за сбоя на Ростовской Атомной электростанции (АЭС).