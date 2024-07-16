Светофоры не работают, миллионы без света: что происходит из-за сбоя на Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС, как мы рассказывали ранее, 16 июля случился серьезный сбой из-за больших нагрузок. Сработала аварийная защита, и сразу в нескольких регионах появились серьезные проблемы со светом.

Как пишет канал MASH, в Краснодаре водителям пришлось совсем непросто – светофоры резко перестали работать прямо в час пик, и по этой причине в городе образовались большие пробки. Некоторые водители, которые отчаялись стоять в ожидании, стали сами регулировать движение.

Также напомним, что в большей части регионов свет ожидается в районе 23 часов. На данный момент без электричества находятся несколько населенных пунктов в Дагестане (в том числе и Дербент), Нальчик, а также населенные пункты шести районов, сам Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Элиста, Севастополь, Крым и Новороссийск, пишет MASH.