На юго-западе Москвы 66-летний водитель сбил двух девушек-подростков

Как сообщает в своем аккаунте в соцсетях пресс-служба столичной прокуратуры, инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Адмирала Ушакова в районе Южное Бутово.

66-летний водитель не заметил переходивших проезжую часть двух 16-летних девушек и совершил на них наезд. Пострадавши е со множественными травмами были экстренно госпитализированы в одной из клиник Москвы.

«На нерегулируемом пешеходном переходе на Бульваре Адмирала Ушакова 66-летний водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установление всех обстоятельств автоаварии находится на контроле прокуратуры Юго-Западного административного округа Москвы.

Ранее стало известно, что на трассе под Саратовом в ДТП погибли три человека, за жизнь еще пятерых борются медики.