Кровавая жатва: на трассе под Саратовом в ДТП погибли три человека, за жизнь еще пятерых борются медики
Фото: [скриншот с видео]
Как проинформировали в управлении ГИБДД по Саратовской области, трагедия разыгралась на трасе у села Тарумовка Петровского района в ночь на четверг, 7 марта.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля отечественного производства не справился с управлением и залетел между двумя минивэнами. В результате столкновения три человека погибли погибли на месте, еще пять пострадали.
«Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля "Лада Гранта" и двух автомашин Toyota Alphard. В результате ДТП водитель и два пассажира - девушка и мужчина - из автомобиля "Лада Гранта" от полученных травм скончались на месте происшествия», — сказали в пресс-службе управления.
Пять человек из автомашин Toyota в настоящее время доставлены в медицинское учреждение, их жизнь пытаются спасти врачи.
Инспекторы ГИБДД на месте сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
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