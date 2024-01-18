На Камчатке пьяный рецидивист за один день отправил на тот свет двух мужчин

В Петропавловске-Камчатском по обвинению в убийстве своих знакомых взят под стражу местный житель, проинформировало в своем аккаунте в соцсетях СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Как пояснили в полиции, по-началу 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил с 49-летним другом и нанес ему смертельный удар ножом в грудь. Через некоторое время, желая скрыть следы преступления, он снова схватился на нож.

«По данным следствия, этот же день, желая скрыть преступление, фигурант нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем», — говорится в сообщении.

От полученных травм второй мужчина скончался еще до приезда медиков. В настоящее время следствием возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Ведется допрос задержанного.

Ранее сообщалось, что в Рязани полицейские во время задержания прострелили рецидивисту мошонку.