В Рязани полицейские во время задержания прострелили рецидивисту мошонку

В Рязани полицейские задержали ранее судимого 57-летнего Сергея Кирьякова во время его попытки совершить новое преступление, рассказывает SHOT.

Накануне вечером рецидивист решил обчистить частный дом, хозяев которого не было на месте. Но преступника заметили соседи и вызвали полицию.

На место прибыли два лейтенанта 26 и 33 лет. Кирьяков бросился на сотрудников полиции с ножом и серьезно ранил младшего. Старший тут же открыл огонь по преступнику из табельного оружия и прострелил ему мошонку.

Выяснилось, что задержанный ранее был судим за убийство, изнасилование и причинение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он получит новый срок за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По этой статье можно отправиться в колонию на 20 лет.