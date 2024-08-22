«На Колыму»: Милонов предложил привлекать проституток к уголовной ответственности
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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал привлекать к уголовной ответственности женщин, занимающихся эскорт-услугами. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Депутат считает, что эскортницы совершают экономическое преступление, уклоняясь от уплаты налогов, причем в особо крупных размерах.
Мужчин же, которые пользуются услугами проституток, Милонов предложил считать соучастниками незаконного бизнеса.
«Всех можно задержать, они все известны. Было бы желание, это можно было бы сделать очень красиво. Даже провести парад эскортниц в серой форме, как они уезжают на Колыму», — сказал парламентарий.
Ранее Виталий Милонов заявил о необходимости ввести в России запрет на аборты.