Депутат Милонов считает необходимым ввести запрет на аборты в России

Кабмин не поддержал законопроект о запрете абортов в частных клиниках, призвав нижнюю палату парламента существенно доработать документ, поскольку он ограничивает права женщин и коммерческих клиник, а также может привести к росту бюджетных расходов в связи с перекладыванием бремени прерывания беременности на государство. Однако, несмотря на отсутствие закона, в ряде регионов РФ частные клиники уже ввели запрет на аборты. Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился своим мнение относительно данного законопроекта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, аборты в нашей стране должны перестать быть легкодоступной медуслугой вроде посещения парикмахерской или маникюрного салона.

Парламентарий подчеркнул, что существование частных абортариев выглядит, как минимум, странно, поскольку совсем неизвестно, что происходит там. К тому же детоубийство в России должно сойти на нет.

Ранее мы сообщали, что число абортов в Московской области в прошлом году сократилось на 7%.