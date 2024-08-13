На красной ветке столичного метро временно ограничат движение

С 24 по 28 августа на участке «Саларьево» — «Новомосковская» Сокольнической линии метро временно ограничат движение поездов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Неудобства связаны с подготовкой к открытию новой станции «Потапово». Работы будут вестись, в том числе, в выходные дни.

Вдоль закрытого участка трассы будут ходить бесплатные компенсационные автобусы. Из Новой Москвы и Троицка рекомендуется добираться на автобусах до станций метро «Саларьево» и «Теплый Стан».

Станция «Потапово» практически готова к введению в эксплуатацию. Ранее уже был проведен ее технический пуск. Отмечается, что в пешей доступности от новой станции проживает 27 тысяч москвичей, а поездки по городу станут комфортнее для 170 тысяч жителей района.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время откроет свои двери новый физкультурно-оздоровительный центр в подмосковном Реутове. Там уже завершаются отделочные работы.