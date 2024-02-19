Украинские вооруженные формирования за стуки 40 раз обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

ВСУ использовали ствольную артиллерию. Источник уточнил, что под удар попали поселки Новая Каховка, Новая Маячка, Подстепное, Днепряны, Алешки, Обрывка, Казачьи Лагери и Кардашинка.

Информация о жертвах и пострадавших, а также о разрушениях, на данный момент уточняется.

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области стали частью России в результате референдумов, проведенных на этих территориях в сентябре 2022 года.

В ноябре того же года командующий на тот момент объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, докладывая министру обороны РФ об обстановке в этой части области сообщил, что армия испытывает проблемы со снабжением. Кроме того, ВСУ регулярно обстреливали мосты и переправы.

После этого Сергей Шойгу отдал приказ вывести российские войска с правого берега Херсонской области.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ покидают населенный пункт Авдеевка, расположенный в 13-ти километрах от Донецка.