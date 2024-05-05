На Кубани полыхает база отдыха, с огнем не могут справиться десятки пожарных и машин спецтехники

Как информирует пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю, инцидент произошел поздно вечером в субботу, 4 мая, в курортной станице Голубицкая на Азовском море в Темрюкском районе.

Отмечается, что там одна из местных баз отдыха вспыхнула как факел. Возгорание распространилось в какие-то считанные минуты на минимум тысячу квадратных метров.

«В станице Голубицкая горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров», — сообщается в аккаунте МЧС Краснодарского края.

В настоящее время огненная стихия не утихает. С пожаром пытаются справиться 51 специалист, задействованы 15 единиц спец техники МЧС РФ. О пострадавших и причинах пожара информации пока не приводится.

Накануне в подмосковном Долгопрудном состоялось торжественное награждение участников ликвидации последствий террористического акта в «Крокус Сити Холле». Порядка 200 жителей города пришли на помощь жертвам трагедии, помогали разбирать завалы концертного зала и тушить пожар.