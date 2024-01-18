На Ленинградском шоссе в Москве перевернулся контейнер грузовика

Большегруз потерял контейнер, следуя по Ленинградскому шоссе в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

Отмечается, что в результате ДТП было на некоторое время затруднено движение по указанной магистрали. Обошлось без пострадавших.

«ДТП с участием одного транспортного средства произошло на 24-м километре Ленинградского шоссе. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Ранее сообщалось, что фура и легковушка столкнулись на трассе в Орехово-Зуево. Авария произошла на двести тринадцатом километре трассы А-108. По словам очевидцев, водитель большегруза самостоятельно смог выбраться из поврежденной машины, а водителю легковушки понадобилась помощь спасателей.