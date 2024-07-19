На одиннадцати дорогах Подмосковья отремонтировали линии освещения

Специалисты «Мосавтодора» восстановили неисправные линии освещения на одиннадцати региональных дорогах Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в том числе в Королеве, Серебряных Прудах, Дмитрове, Солнечногорске, Волоколамске, Егорьевске, Серпухове и Мытищах.

Неработающие или некорректно работающие линии наружного освещения могут создавать на дорогах аварийные ситуации, напомнили в областном Минтрансе. Поэтому специалисты очень оперативно выполняют данные ремонтные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 планируют открыть досрочно.