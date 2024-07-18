Губернатор Подмосковья: дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 планируют открыть уже в декабре

Дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 «Балтия» планируют открыть на девять месяцев раньше — в декабре текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это очень важный объект и для жителей этого поселка <…>, и для учащихся Технолицея <…>. Строительство дорог здесь ведется в два этапа. Так, 1 сентября 2023-го досрочно запустили рабочее движение по первому участку (3,3 километра) в Павловской Слободе. А в конце этого года <…> планируют запустить еще одну дорогу (2,6 километра), которая выведет транзитный поток из поселка и обеспечит прямой выезд на улицу Академическая на федеральную трассу М-9», — сказал губернатор Подмосковья.

Сегодня Андрей Воробьев проверил ход работ и проехал по строящемуся участку за рулем автомобиля. По двухполосной дороге длинной 2,6 километра жители региона смогут добираться в Павловскую Слободу напрямую со скоростного шоссе, это значительно разгрузит уже существующие в поселке дороги и предотвратит создание заторов, отметил губернатор.

«Изначально запустить рабочее движения планировалось к 1 сентября 2025 года. Но мы поставили задачу подрядчику — ускориться и открыть его в декабре 2024-го. Надеемся, что он нас не подведет», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Второй этап строительство включает также возведение трех новых мостов через реку Беляну и реконструкцию развязки на пересечении с трассой М-9.

Сейчас на объекте трудятся порядка ста пятидесяти человек и шестьдесят пять единиц техники. К работам приступили в феврале, рассказал, в свою очередь, заместитель гендиректора АО «Сибагропромстрой» Агаси Газоян.

Первая дорога, которую открыли в прошлом году, соединила улицы Академическая и Ленина в Павловской Слободе и обеспечила беспрепятственный проезд к лесопарку и образовательному учреждению. Также были построены две кольцевые развязки.

Кроме того, с сентября была изменена схема движения маршрута под номером 23. Теперь он следует через поселок до Технолицея. На линии работают два автобуса среднего класса, каждый день от остановки МЦД выполняется двенадцать рейсов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас в Московской области работы ведутся на пятидесяти трех дорожных объектах. Среди них есть две концессионные дороги — Мытищинская хорда и Южно-Лыткаринская автодорога. Первую планируют открыть до конца года, первые шестнадцать километров второй тоже намерены сдать к концу года.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Всего в этом году в Подмосковье планируют открыть движение на тридцати пяти дорогах.