Ряд цифровых земельных услуг усовершенствовали в Подмосковье

Ряд земельных услуг усовершенствовали на областном сайте госуслуг. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Речь идет о семи услугах по предоставлению разрешения на размещение объектов, по предоставлению земли в постоянное или бесплатное пользование, по установлению сервитута и других.

К указанным услугам был подключен «умный» сервис. Он в автоматическом режиме проверяет землю на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения.

По словам главы министерства Надежды Куртяник, усовершенствование услуг позволит жителям быстро составить представление об участке земли и определиться с дальнейшими действиями.

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