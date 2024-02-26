Ряд цифровых земельных услуг усовершенствовали в Подмосковье
Фото: [Unsplash.com]
Ряд земельных услуг усовершенствовали на областном сайте госуслуг. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Речь идет о семи услугах по предоставлению разрешения на размещение объектов, по предоставлению земли в постоянное или бесплатное пользование, по установлению сервитута и других.
К указанным услугам был подключен «умный» сервис. Он в автоматическом режиме проверяет землю на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения.
По словам главы министерства Надежды Куртяник, усовершенствование услуг позволит жителям быстро составить представление об участке земли и определиться с дальнейшими действиями.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о десяти успешных практиках в регионе в части цифровизации.