Губернатор Подмосковья: все, что касается цифровизации, должен оценивать человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума Национальных достижений на выставке «Россия», где подвели промежуточные итоги реализации президентской программы «Цифровая экономика Российской Федерации», рассказал о десяти успешных практиках в регионе, которые заметно изменили процесс коммуникации с государственной и муниципальной властью.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в каждом подмосковном министерстве человеку, который занимается цифровой трансформацией, отводится ключевая роль. Губернатор Московской области также поблагодарил зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко за то, что Подмосковье наряду с другими регионами стало экспериментальной площадкой для реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Я считаю, что это умно, потому что если эксперимент работает, если он себя зарекомендовал, то можно дальше его внедрять во всех регионах. <…> Все, что касается цифровизации, мероприятий, которые мы реализуем, должен оценивать человек», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья рассказал, что сегодня за региональными цифровыми услугами через портал госуслуг обращаются практически все жители Московской области — 98 процентов. Срок получения таких услуг сократился в 3,5 раза. Это позволило разгрузить МФЦ. Туда теперь в основном приходят за федеральными услугами, указал губернатор.

Кроме того, в школах Подмосковья отказались от 35 тысяч бумажных журналов. Это стало возможным благодаря электронному дневнику. Посмотреть оценки детей и домашние задания родители теперь могут онлайн.

Помимо этого, с помощью ЕМИАС за год жители Подмосковья 24 миллиона раз дистанционно записались на прием к врачу, а с помощью телемедицины было проведено 2,2 миллиона консультаций. Также в регионе появилась возможность осуществлять дистанционный контроль за состоянием пациента.

Фото: [ Константин Семенец ]

Оперативно отслеживать обращения жителей Московской области и быстро реагировать на них позволяет платформа обратной связи, продолжил Андрей Воробьев. По его словам, каждый год на данную платформу поступает около двух миллионов жалоб и предложений.

«У нас в Подмосковье жители очень активные. Управлять таким большим регионом сложно без обратной связи. <…> Платформа обратной связи является основой нашей деятельности. Мы видим, где существуют проблемы — отопление, транспорт, много снега или какие-то перебои в той или иной сфере», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев также рассказал, что сейчас в Подмосковье свыше 120 перевозчиков подключены к системе безналичной оплаты. Каждый день проезд с помощью карты оплачивают 2,5 миллиона жителей.

Фото: [ Константин Семенец ]

Губернатор также рассказал о системе «Безопасный регион». Благодаря ей уличная преступность в Московской области снизилась на 30 процентов. В настоящее время по всему Подмосковью установлено 133 тысячи камер. Они позволяют осуществлять контроль за уборкой улиц, контейнерных площадок и вывозом строительного мусора.

Полностью переведен в «цифру» и весь процесс на портале госзакупок — от заявки до договора, добавил губернатор Подмосковья. А региональная геосистема позволяет выбрать участок под строительство и контролировать все его этапы.

Также в Московской области есть цифровая платформа «Мой спорт», куда занесены все спортивные учреждения региона. Местные жители могут в любой момент записаться в секцию, посмотреть расписание тренировок и трансляцию соревнований. Опыт Подмосковья в этой сфере переняли уже 68 российских регионов.

Фото: [ Константин Семенец ]

В Московской области также работает единая система социальной поддержки, указал Андрей Воробьев. Социальные услуги получают 2,7 миллиона жителей. В проактивном режиме предоставляется свыше двадцати мер поддержки. Речь идет в том числе о выплате на школьную форму и компенсации ЖКУ.

Подмосковье является флагманом цифровой трансформации, подчеркнул, в свою очередь, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. Он назвал Андрея Воробьев одним из самых продвинутых цифровых губернаторов, возглавляющих рабочую группу по цифровой экономике. Благодаря губернатору Подмосковья, подчеркнул зампред, Московская область является ролевой моделью, за которой следует все остальные регионы страны.

Президентская программа «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется во всех российских регионах с 2019 года, напомнил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Данная программа, указал он, является самой сложной и большой среди всех нацпрограмм и проектов.

Фото: [ Константин Семенец ]

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, Андрей Воробьев внес ряд предложений для реализации в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» до 2030 года. В частности, губернатор Подмосковья предложил перевести в электронный вид услуги Росреестра — регистрацию юридических и физических лиц.

«Также совместный проект с Москвой — цифровой профиль мигранта. Это ID на въезд в нашу страну. Сегодня есть решение по единому патенту. <…> Соответственно, мы достаточно знаем о человеке, который приехал, чтобы не допустить законодательных заступов, в том числе в трудовой деятельности», — подчеркнул Андрей Воробеьв.

Также губернатор Подмосковья предложил создать цифровые архивы для хранения важных юридических документов, перевести в электронный вид судебные решения и повестки, создать электронную систему отчетов.

Фото: [ Константин Семенец ]

Андрей Воробьев также отметил, что еще одним важным инструментом для эффективного управления регионом является искусственный интеллект. Он добавил, что на платформе «Цифровое Подмосковье» размещено уже свыше ста успешных практик. Губернатор Московской области также указал на важность создания платформы сбора данных и обучения ИИ.