На региональных дорогах Подмосковья установили 18 километров тросовых ограждений
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
На региональных дорогах Подмосковья установили восемнадцать километров тросовых ограждений, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В некоторых муниципалитетах обустройство тросов уже полностью завершено. Речь о Коломне, Сергиевом Посаде, Раменском и Лобне, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Дорожники уже выполнили девяносто процентов от запланированного объема работ по установке тросовых ограждений. Также летом дорожники установят еще более двух километров тросовых ограждений», — указал глава областного Минтранса.
Тросовое ограждение необходимо для разделения транспортных потоков и предотвращения выезда автомобилей на встречную полосу. В первую очередь такие конструкции устанавливают на аварийно-опасных участках.
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