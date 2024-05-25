На сайте президента Украины появилась петиция с требованием назвать улицу в Киеве в честь расстрелявшего Фицо Цинтулы

Покушавшегося на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрая Цинтулу предлагают признать самым настоящим героем Украины. На сайте президента Украины зарегистрирована соответствующая петиция.

Кроме того, как предлагают авторы обращения к украинскому президенту, одна из улиц Киева должна носить фамилию расстрелявшего словацкого премьера писателя-оппозиционера.

С момента публикации, а это произошло в пятницу, 24 мая, петиция набрала чуть меньше 300 голосов. Для рассмотрения президентом Украины обращение должны поддержать не менее 25 тыс жителей страны.

Напомним, в ходе покушения Фицо получил четыре огнестрельных ранения — два легких, одно средней тяжести и одно тяжелое. Словацкий премьер перенес две операции.

Ранее сообщалось, что стрелявший в словацкого премьера Роберта Фицо Юрай Цинтула признал, что пошел на такой поступок из-за политики правительства страны не поставлять Украине вооружения.