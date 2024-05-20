Медики заявили об улучшении состояния премьера Словакии Фицо после покушения
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Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, улучшается, сообщил консилиум медиков.
По их словам, Фицо уже общается с людьми.
Как заявил журналистам ближайший сподвижник Фицо Роберт Калиняк, непосредственная угроза жизни премьера миновала, но он продолжает находиться в реанимации.
В ходе покушения Фицо получил четыре огнестрельных ранения — два легких, одно средней тяжести и одно тяжелое. Словацкий премьер перенес две операции.
В Фицо стрелял 71-летний поэт-любитель Юрай Чинтула, который заявил, что не согласен с политикой, проводимой нынешним кабинетом министров. В частности, тем, что Фицо выступает против оказания военной помощи Украине.
Политолог Вадим Сипров после сегодняшней гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе заявил о «зачистке друзей России».