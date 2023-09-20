На сайте «Стань мамой в Подмосковье» теперь можно оставить отзыв о медучреждении
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На сайте «Стань мамой в Подмосковье» теперь можно оставить отзыв о медучреждении, сообщили в Минздраве региона. Для этого необходимо открыть раздел «Выбираю роддом и женскую консультацию».
Как напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, портал запустили в работу весной текущего года. С этого времени его посетили свыше двадцати семи тысяч раз.
На портале представлена подробная информация о подмосковной системе родовспоможения. Будущие мамы могут быстро изучить роддома и перинатальные центры, ознакомиться с рекомендациями.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что крупный госпиталь для детей в Красногорске планируется достроить за шесть месяцев.