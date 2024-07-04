На семи дорогах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения

Работы прошли в Дзержинском, Фрязино, Лобне, Жуковском, Ногинске, Сергиевом Посаде и в Рузе, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожная сеть в регионе обследуется каждую неделю, напомнили в ведомстве. Специалисты «Мосавтодора» уделяют особое внимание элементам, которые влияют на безопасность движения. Речь не только о пешеходных ограждениях, но и о светофорах, знаках, искусственных неровностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда завершится строительство Мытищинской хорды.