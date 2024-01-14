На севере Москвы электричка насмерть сбила двух мужчин

Как сообщается в аккаунте Западного МСУТ СК России в соцсетях, трагедия произошла поздно вечером в субботу, 13 января, в Москве на станции «Дегунино» Савеловского направления МЖД.

Отмечается, что двое мужчин проявили невнимательность на железнодорожных путях и попали под поезд. Что стало для них фатальным. Приехавшие медики констатировали их смерть от полученных травм.

«Вечером 13.01.2024 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением "Можайск-Дмитров" на девятом километре платформы "Дегунино" по второму главному пути перегона "Бескудниково-Москва-Савеловская" смертельно травмированы двое мужчин», - приводится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает личности погибших. Согласно предварительным данным, несчастный случай имел место вне зоны пешеходного перехода. По факту произошедшего организована проверка.

Напомним, в Шушарах под Петербургом 13 января рано утром вспыхнул склад маркетплейса Wildberries. Возгорание с максимальным рангом сложности на 50 ты квадратных метров удалось локализовать лишь спустя шесть часов. Обошлось без жертв. В настоящее время рассматриваются несколько версий возникновения ЧП: аварийная работа электросети, а также занесение источника огня извне.