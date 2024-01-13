Во время чудовищного пожара на складе Wildberries под Петербургом пострадала 22-летняя девушка

Как передает телеканал 78.ru, одна из работниц маркетплейса Wildberries в Шушарах пострадала в ходе субботнего сильного пожара.

Сообщается, что 22-летняя девушка была доставлена бригадой скорой помощи в больницу. У пострадавшей диагностированы ушиб и острое ингаляционное отравление.

«При пожаре на складе Wildberries <…> пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя», — приводится в публикации телеканала.

Напомним, в Шушарах под Петербургом 13 января рано утром вспыхнул склад маркетплейса Wildberries. Возгорание с максимальным рангом сложности на 50 ты квадратных метров удалось локализовать лишь спустя шесть часов. Обошлось без пострадавших. В настоящее время рассматриваются несколько версий возникновения ЧП: аварийная работа электросети, а также занесение источника огня извне.