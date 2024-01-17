«На сковородку можно насобирать»: выяснилось, какие грибы растут в Подмосковье зимой

Немногие знают, что сезон тихой охоты не заканчивается с наступлением холодов. Грибы продолжают расти и зимой, и любители пособирать опята или вешенки знают, как искать их в лесу.

Минэкологии Московской области напомнило, что зимой в лесах Подмосковья растут съедобные грибы, которым не страшны холода. Среди них — дрожалка оранжевая, похожая на желе, серая устричная вешенка и зимний опенок.

Грибник из Балашихи Владимир Елистратов раскрыл секреты морозоустойчивых грибов. Он отметил, что буквально месяц назад, в середине декабря, вблизи его города были опята.

«В мороз грибы, естественно, замерзают, просто они адаптированы. В оттепель они размораживаются и растут дальше. Конечно, в сильные морозы искать их не имеет смысла, а если на улице не так холодно, еще и снегом припорошило, то на сковородку вполне можно насобирать», — объяснил грибник.

Гриб растет быстро. В прошлые теплые зимы Владимир отправлялся на тихую охоту в новогодние праздники.

«До этого я на лыжах, а тут решил прогуляться по лесу. Нашел вешенки. Они растут в небольших количествах, поэтому на крупный «улов» рассчитывать не надо. Но такие простенькие грибы мне повсеместно встречались на деревьях. На земле ничего искать не надо. Просто когда отправляетесь в лес на пробежку, посмотрите вокруг по веткам», — посоветовал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Многие не знают зимних грибов или не обращают на них внимания, но их можно есть.

«Например, опята зимой немножко потемнее, цвет имеют другой. Можно подумать, что они ложные, а на самом деле вполне себе хороший, съедобный гриб», — резюмировал Елистратов.

Ранее один из видов грибов внесли в Красную книгу Подмосковья.