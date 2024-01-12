Пять видов внесли в Красную книгу Подмосковья за год

Пять новых видов были внесены в Красную книгу Подмосковья по итогам прошлого года. Об этом сообщили в Минэкологии региона в рамках празднования Дня Красной книги России.

Так, в перечень включили зубра, обыкновенного хомяка, бабочку бархатницу дриаду, лишайник рамалину европейскую, а также гриб трутовик лакированный. Таким образом, в Красной книге региона теперь насчитывается 680 видов. Это 20 видов млекопитающих, 69 видов птиц, четыре вида земноводных, пять видов пресмыкающихся, одиннадцать видов круглоротых и рыб, 269 видов беспозвоночных, 275 видов растений, 27 видов грибов.

В прошлом году в Подмосковье проводился мониторинг состояния растительного и животного мира для ведения Красной книги региона. В его рамках было выявлено 434 новых места обитания и произрастания охраняемых видов.

Сейчас в банке данных о животных и растениях, занесенных в Красную книгу области, содержится информация о почти 9,2 тысячи местообитаний 676 редких видов.