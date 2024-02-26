На сцене «Золотого граммофона» прошло награждение бойцов СВО, подбивших западную бронетехнику

В Петербурге в Ледовом Дворце состоялось выступление лауреатов премии «Золотой Граммофон». Во время мероприятия наградили бойцов, отличившихся в зоне СВО. Инициатива была введена акционером «Русской Медиагруппы» ( «Русское радио» ) и продюсером Владимиром Киселевым.

Еще в 2023 году на ПМЭФ Киселев предложил награждать российских военных, которые подбивают технику западного производства под управлением ВСУ. Инициативу тепло встретили российские звезды и все неравнодушные.

В феврале 2024 года отличившимся бойцам вручили денежные сертификаты на премии «Золотой Граммофон». От имени председателя ЛДПР Леонида Слуцкого презенты передал его представитель Олег Сухопяткин. Он отметил, что депутат активно помогает военным на СВО, поддерживает их и благодарит за проявленные отвагу и мужество.

На сцене выступили многочисленные звезды. Среди них Митя Фомин, ⁠Artik&Asti, группа «Земляне», Сергей Лазарев, ⁠Юлианна Караулова,Николай Басков, ⁠Юлия Савичева и другие. Все они отказались от своих гонораров, направив их в пользу Луганских детских больниц.

Ранее сообщалось, что армия РФ начала освобождение села неподалеку от Авдеевки.