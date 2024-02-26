Российская армия начала штурм села Орловка западнее Авдеевки

Российская армия продолжает развивать наступление на запад после освобождения Авдеевки и Ласточкино.

Штурмовые подразделения ведут боевые действия в районе населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Северное и Степовое.

Украинский военный паблик Deep State подтверждает, что россияне закрепились на окраинах села Орловка, взятие которого имеет важное значение. На Украине опасаются обрушения фронта на этом участке, так как за Авдеевским укрепрайоном у ВСУ нет мощных оборонительных рубежей.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что проведет аудит ВСУ после потери Авдеевки и Крынок.