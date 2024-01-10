На территории Польши был отмечен военком, раздающий повестки украинцам

На улицах Варшавы заметили мужчину в форме, который выписывал повестку мужчине и советовал ему как можно быстрее выехать с польской территории. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Рядом с военным комиссаром находился черный автомобиль. Именно такими обычно пользуются украинские военкоматы в служебных целях. Все это увидела женщина, которая засняла все происходящее на видео.

«Посмотрите, что делается! ТЦК уже в Варшаве», — возмутилась дама.

При этом вероятный сотрудник территориального центра комплектования потребовал от женщины прекратить снимать видео. На данный момент на этот инцидент не отреагировали власти ни Украины, ни Польши. Они не дали никаких официальных комментариев по поводу зафиксированного случая в Варшаве.

Ранее украинские военные уже сообщали о страшной путанице, которая творится в ТЦК при призыве. Мобилизованных зачастую отправляют служить обычными пехотинцами несмотря на то, что они владеют крайне дефицитными для ВСУ специальностями.