На трассе в Краснодарском крае из-за ДТП пострадали шесть человек

Сейчас полицейские сотрудники проводят проверку. Известно, что никто не погиб. Однако, как пишет ТАСС , среди числа пострадавших есть трое несовершеннолетних.

Стало известно, что в субботу, седьмого октября 2023 года, в Мостовском районе на автомобильной дороге «подъезд к г. Майкопу» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Согласно известной на данный момент предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Volkswagen Touran выехал на встречку там, где это запрещено. В результате машина столкнулась с автомобилем марки Toyota Carina.

Сообщается, что из-за этого дорожно-транспортного происшествия пострадавшими оказались шесть человек, трое из которых еще дети. Соответствующей информацией поделилось ГУ МВД по региону. Ведомство опубликовало ее на своей странице в социальных сетях.