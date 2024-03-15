На участки для голосования на выборах президента в Подмосковье пришли первые избиратели

Члены участковых комиссий в Подмосковье начали принимать первых избирателей на выборах президента Российской Федерации, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Традиционно перед открытием участков для голосования на них прозвучал гимн России.

Напомним, с 15 по 17 марта в стране проходят выборы главы государства. Избирательные участки в Московской области будут работать с восьми часов утра до восьми часов вечера.

У жителей региона также есть возможность отдать свой голос на выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что на всех участках для голосования должны быть обеспечены легитимность и порядок.