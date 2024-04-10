На Украине аферисты обкрадывают пенсионеров под видом «помощи от ООН»

Злоумышленники воспользовались тем, что на Украине малоимущим выплачивалась помощь из фондов ООН. Жертвами аферистов становятся, как правило, пенсионеры.

Так, в киевскую полицию только за вчерашний день обратились две обманутые старушки. Они получали сообщения о возможности оформить помощь от ООН. Для этого им нужно было пройти по ссылке, а затем принять звонок от сотрудника банка.

Пенсионерки сообщали «сотруднику» данные своих банковских карт, после чего те оказывались опустошены. Две потерпевшие потеряли 60 тысяч гривен (более 140 тысяч рублей).

Ранее Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредило жителей о новой мошеннической схеме, когда злоумышленники сообщают потенциальным жертвам о якобы фиктивной доверенности, выписанной от их имени, и предлагают перевести деньги на другой счет.