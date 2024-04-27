На Украине бьют тревогу из-за взлетевших для пуска ракет стратегических бомбардировщиков ВС РФ

Украинские паблики в историке пишут, что сразу шесть российских бомбардировщиков Ту-95МС поднялись в небо с аэродрома «Оленья» в Мурманской области.

Сообщается, что в настоящее время военные самолеты выходят на заданные рубежи пуска ракет по территории Украины.

Ранее во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, ряд украинских СМИ сообщили об ударах ВС РФ по Харькову и Буштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.