«Военная хроника»: ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС под Ивано-Франковском
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«Военная хроника» информирует о минимум двух ударах по Бурштынской ТЭС, находящейся на территории Ивано-Франковской области Украины.
Сообщается, что после взрывов на инфраструктурном энергетическом объекте начался сильный пожар.
«Сообщают о двух прилетах в Бурштынскую ТЭС (Ивано-Франковская область)», — говорится в сообщении.
Минобороны РФ произошедшее пока никак не прокомментировало.
Ранее стало известно, что сильные взрывы прогремели в Харькове.