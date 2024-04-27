«Военная хроника»: ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС под Ивано-Франковском

Общество

Фото: [соцсети]

«Военная хроника» информирует о минимум двух ударах по Бурштынской ТЭС, находящейся на территории Ивано-Франковской области Украины.

Сообщается, что после взрывов на инфраструктурном энергетическом объекте начался сильный пожар.

«Сообщают о двух прилетах в Бурштынскую ТЭС (Ивано-Франковская область)», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ произошедшее пока никак не прокомментировало.

Ранее стало известно, что сильные взрывы прогремели в Харькове.

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