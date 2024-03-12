На Украине массово растет перерегистрация автомобилей на женщин через акты дарения
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На Украине с лета прошлого года резко растет количество автомобилей, перерегистрированных на женщин через акты дарения, отметили в МВД страны.
Обычно таких случаев было до 200 в месяц. Однако в декабре число подаренных женам и другим родственницам автомобилей выросло до 500, в январе увеличилось еще вдвое, а в феврале достигло 1300 штук.
Такой рост объясняется просто. Он связан с ограничениями в распоряжении имуществом для мужчин, уклоняющихся от службы в армии.
Ранее сообщалось, что в Киеве консьерж в многоквартирном доме получил пятилетний срок за то, что предупреждал жильцов о визите сотрудников ТЦК (военкомата).