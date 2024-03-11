В Киеве охранника дома осудили на пять лет за то, что предупреждал жильцов о визитах ТЦК

Охранника многоквартирного дома на Софиевской Борщаговке в Киеве приговорили к пяти годам лишения свободы за то, что он предупреждал жильцов о визитах военкомов, сообщают украинские паблики.

Следствие установило, что охранник не менее пяти раз писал в чат дома в Telegram о нагрянувших «гостях». Он оставлял сообщения «адресная раздача повесток» и «у нас опять ТЦК».

В доме проживает 818 жильцов.

В прокуратуре расценили действия консьержа как «препятствие работе Вооруженных сил». Охранник пошел на сотрудничество со следствием, поэтому суд вынес приговор с отсрочкой наказания на три года.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске 8 марта военкомы отлавливали подходящих мужчин в очередях за цветами.