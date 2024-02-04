На Украине началась самая настоящая паника из-за ситуации на фронте
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Ситуация у украинских военных на передовой складывается довольно критически, заявил депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
В эфире всеукраинского телемарафона, его трансляция велась на YouTube-канале ТСН, Чернев отметил, что ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов. Все это приводит к панике на местах, посетовал нардеп.
«Мы доносим через медиа США, что критическая ситуация на поле боя у нас из-за нехватки боеприпасов. Украина не собирается сдаваться и ищет альтернативные пути для обеспечения страны вооружением», — сказал Чернев.
Напомним, ряд западных СМИ не перестают информировать, что ВСУ столкнулись на фронте в зоне СВО с серьезной нехваткой боеприпасов. В то время, как у Армии России перед украинскими военными подавляющее преимущество в артиллерийских снарядах.
Ранее стало известно, что российский боец в одиночку взял в плен пятерых элитных украинских разведчиков под Авдеевкой.