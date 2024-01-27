WarGonzo: российский боец в одиночку взял в плен пятерых элитных украинских разведчиков под Авдеевкой
Фото: [Pxhere.com]
Как передает WarGonzo, на авдеевском направлении завязался неравный бой. Российский военнослужащий 9-й бригады ВС РФ обнаружил приближение вражеской разведгруппы противника и закидал их гранатами.
«Поняв, что опорник им не отбить, да и назад их тоже никто отпускать не собирается, элитные бойцы ВСУ приняли единственное верное решение — сдаться в плен», — приводится в публикации.
Как сообщают военкоры, в результате неравного боя один украинский боевик погиб, остальные сдались в плен российскому военнослужащему.
Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто