На Украине появились билборды, призывающие женщин зарабатывать самим

В Киеве появился билборд, призывающий украинок зарабатывать самим, не рассчитывая на мужчин.

«Надоело ждать лучшей жизни от масика? Завтра его примут, а ты останешься ни с чем. Подпишись, чтобы научиться зарабатывать собственные деньги», — гласит реклама.

Подразумевается, что «принять масика» могут сотрудники ТЦК, которые отправят его на передовую, или спецслужбы — за уклонение от призыва.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности Варшавы выдавать Киеву украинских граждан призывного возраста. А пока украинские консульства за границей прекратили обслуживать мужчин призывного возраста — еще до начала действия нового закона о мобилизации.