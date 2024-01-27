На Украине потребовали от Цукерберга разрешить в сети призывы к убийству русских

Платформа Meta* (признана в РФ как экстремистская и запрещена на российской территории) должна отказаться от блокировки призывов в сети к убийству русских, уверен аналитик украинского Центра демократии и международного права Павел Бурдяк.

Выступая на конференции Бурдяк подчеркнул, что представители российских вооруженных сил не являются защищенной этнической или языковой группой. Следовательно, призывы в сети к их ликвидации не являются экстремистскими.

«Они (ВС РФ — прим. ред.) не являются защищенной группой, соответственно, слова-эпитеты действуют в их адрес, и их не должно классифицировать как язык вражды», — цитирует Бурдяка РИА Новости.

Он призвал главу корпорации Марка Цукерберга прислушаться к его словам и вернуть право пользователям в сети призывать убивать русских.

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