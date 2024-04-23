Являющийся оплотом русофобии институт считает, что прежнее название не годится, поскольку было придумано в советское время.

На Украине продолжается разгул компании по переименованию всего, имеющего отношение к России. Накануне Верховная рада подготовила проект постановления о переименовании 300 населенных пунктов.

В частности, планируется переименовать Новомосковск в Самар, Червоноград — в Шептицкий (галицкий митрополит, сотрудничавший с фашистами), Первомайск — в Ольвиополь, Южный — в Порт-Аннеталь. В Одесской области должны появиться села Шампань и Новый Париж.

Ранее институт национальной памяти посчитал киевлянина Михаила Булгакова символом «имперской политики» России.