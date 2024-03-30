Институт национальной памяти Украины продолжает разматывать свой русофобский клубок, придумывая очередные небылицы про деятелей искусства прошлых лет, кто хоть как-то связан с Россией. На сейс раз под каток украинского маразма попал создатель мастера и Маргариты, Собачьего сердца, русский писатель Михаил Булгаков.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение комиссии института, живший сызмальства в Киеве Булгаков признан символом «имперской политики» России.

Горе-украиноведы придумали Булгакову новую биографию, заявив, что писатель якобы предвзято и более чем негативно относился ко всему украинскому, прославляя «имперскую политику» России.

Такие же клише навесили и на поэта Иосифа Бродского, композитора Ивана Глинку, а также противостоявшего коммунистическому режиму при СССР писателю Александру Солженицыну.

Отмечается, что присвоение имен указанных людей искусства географическим объектам на Украине, топонимам и установление им памятников, в Институте национальной памяти сочли неуместным.

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