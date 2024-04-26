На Украине суд отправил под арест министра аграрной политики Сольского

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского до 24 июня, сообщают украинские СМИ.

Сольский обвиняется в присвоении государственных земель на сумму 291 млн гривен (более $7,3 млн). На них он обустроил собственный агрохолдинг. В коррупционной схеме подозреваются также сотрудники кадастровой палаты.

Чиновник может быть освобожден под залог в размере 75 млн гривен.

Накануне министр написал в Раду заявление об отставке.

На днях правительство Украины утвердило отставку замминистра обороны Виталия Половенко, который отвечал за продовольственное и вещевое снабжение армии.