Монумент известному русскому классику снесли на одной из улиц Херсона, подконтрольного Киеву. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на соцсети.

Памятник Владимиру Маяковскому изначально установили у Лицея журналистики, бизнеса и права, который располагается на Сретенской улице в Херсоне. Таким образом почтили память поэтов из группировки «Гилея», куда входил Маяковский и Хлебников. Однако этот памятник признали устаревшим советским наследием: было поручено снести монумент.

«В Херсоне демонтирован бюст Маяковскому. Процесс деколонизации активно продолжается и в южных областях Украины», — говорится в сообществе «Деколонизация. Украина», где опубликовали фото памятника.

Поручения о сносе важных исторических памятников поступают из Киева. За все время начала демонтированний наследия было уничтожено около 1,5 тысяч памятников и монументов на территории Украины.