На Украине военкомы избили и похитили солиста группы Intermezzo, у которого была отсрочка от армии

В Черновцах сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) избили и похитили вокалиста группы Intermezzo Владимира Билыка и его друга Андрея Дулецкого, рассказали в музыкальном коллективе.

Военкомы вместе с сотрудником полиции схватили молодых людей, усадили в автомобиль без номерных знаков и отвезли в ТЦК, где заставили пройти медкомиссию.

После этого парней повезли за город. На блокпосте они выскочили из машины и пытались получить защиту у полиции, но их жестоко избили.

Владимира увезли в больницу, а Андрей пропал. Позже выяснилось, что его угрозами заставили встать на учет. При этом у Дулецкого была справка о непригодности к службе, а Билык не мог быть призван, так как работает на 1,25 ставки учителем.

В ТЦК заявили, что действовали в рамках закона.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что военное ведомство подготовило новый вариант законопроекта о мобилизации, который позволит упростит рекрутинг украинцев на военную службу.