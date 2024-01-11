Умеров: на Украине подготовили новый законопроект о мобилизации граждан

Напомним, что ранее данный законопроект, которые предполагает новые правила для проведения мобилизации в стране, уже отзывался из Верховной рады ради доработки. Сейчас же, как цитируют Умерова СМИ, все предложения учтены, согласованы со всеми профильными комитетами, и далее проект закона уже можно согласовывать в кабмине.

При этом несколько украинских источников разнятся в информации: некоторые утверждают, что проект будет отозван правительством, некоторые говорят о том, что будет повторно рассматриваться уже обновленный вариант. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что, согласно обращению к нему представителей Генштаба ВСУ, на Украине есть острая необходимость в мобилизации еще полумиллиона человек.