Умеров: на Украине подготовили новый законопроект о мобилизации граждан
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Украинский министр обороны Рустем Умеров опубликовал заявление о том, что военное ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации граждан. Подробности приводит РИА Новости вечером четверга, 11 января.
Напомним, что ранее данный законопроект, которые предполагает новые правила для проведения мобилизации в стране, уже отзывался из Верховной рады ради доработки. Сейчас же, как цитируют Умерова СМИ, все предложения учтены, согласованы со всеми профильными комитетами, и далее проект закона уже можно согласовывать в кабмине.
При этом несколько украинских источников разнятся в информации: некоторые утверждают, что проект будет отозван правительством, некоторые говорят о том, что будет повторно рассматриваться уже обновленный вариант. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что, согласно обращению к нему представителей Генштаба ВСУ, на Украине есть острая необходимость в мобилизации еще полумиллиона человек.