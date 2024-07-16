На Украине задержали подозреваемого в поджоге автомобилей военных

В украинском Ровно пойман 22-летний мужчина, который проходит подозреваемым по делу о поджоге автомобилей военных. Об этом местные полицейские сообщили в одной из запрещенных социальных сетей.

Первое преступление было совершено 2 июля, когда злоумышленник поджег принадлежащий военному Nissan Almera. Спустя несколько дней пострадал от огня и Nissan X-Trail, который собирались отправить на передовую. В опубликованном сообщению утверждается, что мужчина якобы отправлял фотографии транспортных средств своим кураторам в качестве подтверждения выполненной работы, которая оценивалась «в несколько тысяч долларов». Подозреваемого поместили под стражу.

Некоторое время назад украинские СМИ сообщали, что недовольные граждане начали поджигать автомобили военных, по ошибке принимая их за транспортные средства сотрудников военкоматов. Такие случаи были в том числе зарегистрированы в Одессе и Львове.

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