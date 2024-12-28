На Украине заявили, что им хватит электроэнергии и без Словакии

В том случае, если Словакия перестанет поставлять электричество на Украину, Киев сможет легко компенсировать недостающее за счет других европейских стран. Такое заявление сделал Александр Харченко, глава украинского Центра исследований энергетики. Его слова привело издание «РБК-Украина».

Эксперт напомнил, что в данный момент украинцы получают электроэнергию из четырех стран ЕС: Словакии, Польши, Венгрии и Румынии. Если одна по каким-то причинам прекращает подачу, то поставки от трех других компенсируют это.

«Украина может получать до 2,1 гигаватта электроэнергии из ЕС. Если одна из стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах смогут предоставить три другие страны», — указал Харченко.

Такой прогноз последовал после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил перекрыть подачу электричества на Украину. Он пообещал это сделать в том случае, если украинцы прекратят транзит газа из России. Такой вариант грозит словакам повышенными расходами на голубое топливо.