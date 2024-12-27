Фицо пригрозил лишить Украину электроэнергии при остановке транзита газа из России

После 1 января 2025 года Братислава проанализирует ситуацию с газом и примет решение о возможных ответных действиях в отношении Украины, включая прекращение поставок электроэнергии, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении в социальных сетях.

По мнению руководителя правительства Словакии, отказ от транзита российского газа через территорию Украины в 2025–2026 годах может стоить Евросоюзу 120 млрд евро. Это, в свою очередь, приведёт к увеличению стоимости газа, что негативно скажется на экономике Европы, подчеркнул он.

«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — сказал он.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно приехал в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря. Кадры начала встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Кремле распространила пресс-служба главы государства.

Позднее Фицо пояснил, что его воскресный рабочий визит в Москву был реакцией на недавние недружественные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию, а значит и в Словакию с 1 января 2025 года.

Ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина остановит транзит газа из России в Европу 1 января 2025 года.