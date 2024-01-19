На выходных в Москве и Подмосковье ожидаются 20-градусные морозы

В предстоящие выходные в Москву и Подмосковье придут двадцатиградусные морозы. Об этом со ссылкой на порта «Метеновости» сообщает РИАМО .

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье в столичном регионе будет малооблачно, осадков не ожидается.

В ночь на субботу температура воздуха понизится до пятнадцати градусов мороза. В ночь на воскресенье — до минус двадцать одного градуса.

Еще холоднее будет ночь на понедельник — столбики термометров могут опуститься до отметки в минус двадцать три градуса, предупредили метеорологи.

Показатели атмосферного давления к воскресенью будут превышать норму на 10-15 единиц, добавили синоптики.

Ранее сообщалось, что в Московской области за сутки выпало сорок процентов месячной нормы осадков.